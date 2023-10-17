Marmaris'te Ege motifleri hayran bıraktı

Aslen Manisalı olan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, eşi Sümeyra Kaya ile birlikte ziyaret ettiği Goblen ve El Sanatları Sergisinde; çalışmaların ağırlıklı Ege motifleriyle olduğunu görünce, hayranlığını gizleyemedi.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Marmaris Filarmoni Derneği ve Marmaris Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen ve Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. Yılına atfen, “100. Yılda Hep Birlikte Mutluyuz” sloganıyla gerçekleştirilen, 15. Uluslararası Marmaris Müzik Festivali kapsamında açılan Goblen ve El Sanatları Sergisi; 19 Mayıs Gençlik Meydanı Halk Kafe’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergiyi eşi Sümeyra Kaya ile birlikte ziyaret eden aslen Manisalı olan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya Eğitmen Ressam Günseli Top’u kutlayarak; “Sergide geleneksel ve yeni anlayışlar bir araya getirilmiş. Goblen tarzı çalışmayı bire bir yaşadık, öğrenmiş de olduk. Sergide dokumacılığın yüksek olduğu bir oran var, bu sanata çok güzel bir şekilde aktarılmış. Bu konuda değerli kursiyerlerimizi ve hocamı kutluyorum. Başarıları daim olsun, her daim yanlarındayız. İlgiyle takip etmeye devam edeğiz.” dedi.

Hafta sonuna kadar açık kalacak sergide Günseli Top Resim Atölyesi öğrencileri Azerbaycanlı Hatice Casim ve Nigar Zeynalova’nın Goblen tabloları, Sahavet Temiz, Müşerrev Avcu ve İlknur Yavuzkan’ın El Sanatları çalışmaları, ve İlknur Düz’ün Keçe İğneleme Tekniği ile yaptığı tablolar yer alıyor.