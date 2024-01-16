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Marmaris'te 'afet gönüllüleri' iş başında
YAŞAM 16.01.2024, 09:27
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Mahalle Afet Gönüllüleri iş başı yaptı.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Türkiye genelinde temelleri atılan Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi - Arama Kurtarma (MAG AME) Marmaris (Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği) kuruldu.
MAG AME Marmaris’in bugün Kapalı Pazaryerinde gerçekleştiren ilk toplantısında; Yönetim Kurulu üyesi ve Muğla il Temsilcisi Barış Muştu; MAG AME gönüllülerine Temel Eğitim, Afet Bilinçlendirme, Risk Yönetimi ve Planlama konularında bilgilendirme yaptı.
MAG AME Marmaris hazırlık çalışmaları sonrasında Marmaris'te eğitim, Bilinçlendirme ve farkındalık amaçlı halk buluşmalarına başlayacak.
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