Marmaris'te 'afet gönüllüleri' iş başında

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Mahalle Afet Gönüllüleri iş başı yaptı.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Türkiye genelinde temelleri atılan Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi - Arama Kurtarma (MAG AME) Marmaris (Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği) kuruldu.

MAG AME Marmaris’in bugün Kapalı Pazaryerinde gerçekleştiren ilk toplantısında; Yönetim Kurulu üyesi ve Muğla il Temsilcisi Barış Muştu; MAG AME gönüllülerine Temel Eğitim, Afet Bilinçlendirme, Risk Yönetimi ve Planlama konularında bilgilendirme yaptı.

MAG AME Marmaris hazırlık çalışmaları sonrasında Marmaris'te eğitim, Bilinçlendirme ve farkındalık amaçlı halk buluşmalarına başlayacak.