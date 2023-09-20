Marmaris'te 19 Eylül geleneği sürüyor

Marmaris Kaymakamlığınca düzenlenen “Geleneksel 19 Eylül Gaziler Günü Yemeği”, Pineta Club Event Garden’da gerçekleşti.Ajans CANKA / MUĞLA (İGFA) - Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, İlçe Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay, Murat Çam, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Muharip Gaziler Derneği Marmaris Şube Başkanı Azmi Özkan, siyasi parti temsilcileri ve Marmaris’te yaşayan gaziler, gazi ve şehit yakınlarının konuk olduğu yemekte Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve eşi Sümeyra Kaya; masaları tek tek gezerek konuklara, hoş geldiniz dediler.

Yemekte söz alan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya; “Bugün Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanı verilişinin 102. Yıldönümü. Bu anlamlı günün yad edilmesi adına Malazgirt’ten günümüze kadar yaşayan, vefat eden tüm gazilerimiz onuruna bugüne gaziler günü olarak, tarihi bir anlam verilmiştir. Bugün de burada bir aile olduğumuzu bir ve beraber olduğumuzu hatırlatmak adına bu etkinliği düzenledik. Gazilerimiz ve bize emanet olan şehit yakınlarımız ile her vesilede bir araya gelmekten onur duyacağız.” dedi.