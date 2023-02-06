Marmaris Körfezi yatlarla ısınacak

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nün (MIYC) Ocak - Mayıs ayları arasında düzenlediği, Uluslararası Kış Trofesi Yat Yarışlarının 2. Ayak yarışları, 11 – 12 Şubat’ta Marmaris Körfezi’nde gerçekleşecek.Ata SEVGİ - Ajans CANKA

MUĞLA (İGFA) - İlk ayağı 21 - 22 Ocak tarihlerinde gerçekleşen yarışlarda, 2. Ayak yarışlarına da yine yurt içi ve yurt dışından 35 teknenin katılması bekleniyor. 2. Ayak Yarışları sonrasında, ilk ayakta dereceye giren yarışçılara törenle ödülleri verilecek.