Marmaris kadınları HEM kurslarında stres atıyor

Turizm sezonunun sona erdiği bugünlerde Marmaris; sezon canlılığını, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen halka açık kurslarıyla devam ettiriyor.Ata SEVGİ / Ajans CANKA (MUĞLA İGFA) - Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde; Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, yeni açtığı Aerobik - Step Dans ve Modern Danslar Kurslarıyla ilçede yaşayan kadınlara spor ortamı hazırladı.

Geçen hafta Sabancı Anadolu Lisesi’nde başlayan ; İzmirli Spor ve Dans Eğitmeni Deniz Tünay’ın verdiği kurslara, şimdiye dek 70 kadın müracaat ederek dans eğitimi almaya başladı.

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa’nın da öğrenci olarak katıldığı dans kursları; kış boyunca haftada iki gün, Salı ve Perşembe günleri devam edecek.

Kadınlarına seslenen Müdür Kısa, spor yapmak, halk oyunları oynamak, şarkı söylemek, zayıflamak, sağlıklı beslenmek isteyen herkesi Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurslara davet etti.

Spor Eğitmeni Deniz Tünay ise, çok büyük keyifle dans ettiklerini belirterek, "Haftada iki gün aerobik, diğer üç gün de modern danslar kursu veriyoruz. Tüm Marmaris kadınlarımızı kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

https://youtu.be/ZMdxIi5QrPg