Marmaris'in Resim Defteri'nde bu kez nine-torun var

Muğla'da Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı Halk Kafe, bu kez Nine Torun sanatçılar Emekli Biyoloji Öğretmeni Anneanne İclal Kaputoğlu ve lise öğrencisi torun Buğçe Egüz’ün resim çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Marmaris Belediyesi ve Günseli Top Resim Atölyesi işbirliğiyle geçen Eylül ayında başlayan; “Bitmeyen Sergi” sloganıyla açılan Resim Defteri adlı atölye kursiyerlerinin çalışmalarından oluşan sergide bu hafta, emekli Biyoloji Öğretmeni İclal Kaputoğlu ve torunu lise öğrencisi Buğçe Egüz’e ait yağlı boya, sulu boya, akrilik, pastel, cam üzerine çalışma, kolaj ve yine boyama el işi aksesuarlardan oluşan 120 çalışma, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Eğitmen Ressam Günseli Top; Resim Defteri Sergisinin herhangi bir bitiş tarihi olmadığına dikkat çekerek; “Yeni öğrencilerimizle, ortaya çıkan yeni çalışmalarla sergimiz süresiz devam edecek. Bu hafta da nine torun kursiyerlerimizin çalışmaları var. Sergimiz önümüzdeki zamanlarda ders alan diğer kursiyerlerimizin çalışmalarıyla, süresiz devam edecek.” dedi.