Marmaris İçmeler Tesisi'nde çalışmalar başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İçmeler sahilinde bulunan tesis için hazırladığı projeye yönelik ihale sürecini tamamlayarak yükleniciye yer teslimini gerçekleştirdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Milyon 465 Bin TL yatırımla başlatılan proje kapsamında tesisin sahil kısmınınmodern bir görünüme kavuşması sağlanıyor.

Marmaris İçmeler Mahallesinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesine devredilmesine rağmen uzun süren hukuki süreç ve proje onay işlemlerinin ardından ihale işlemleri tamamlanarak 19 Milyon 465 Bin TL’lik yapım işine başlanıyor. Proje kapsamında tesisin sahil kısmında düzenlemeler yapılarak kafe, eğitim binası, plaj alanları ve otopark yapılarak hizmete açılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesine devredilen tesis için farklı kurum ve kuruluşlar tarafından davalar açılırken bu bölgede yapılacak olan çalışmalar için proje çalışmaları ve onay süreçleri işletildi.

Tüm bu süreçlerin tamamlanmasının ardından tesiste düzenleme çalışmalarına hemen başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda 7 Mart 2023 tarihinde ihale yaptı. İhaleye yeterli katılımın sağlanamaması üzerine rekabet koşulları oluşmadığından ve şeffaflık ilkeleri gereğince 4 Mayıs’ta tekrar ihale yapılarak 25 Mayıs 2023 tarihi itibariyle yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

İzin ve ihale süreçlerinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede çalışmalar başlatıldı. 2 etap olarak düşünülen projenin ilk etabında kıyı bölgesinde güvenlik binası yenilenecek, 2 adet eğitim binası, büfe, WC ve çevre düzenlemeleri yapılacak. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların ardından tesis hizmete açılarak vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.