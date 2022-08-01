Marmaris basınına yeni bir yüz

Uzun yıllardır Demirören Haber Ajansı (DHA) Marmaris Muhabirliğini yapan Ali Gündoğan’ın Mart ayında işi bırakması sonrasında yaklaşık 4 aydır boşta olan DHA muhabirliği görevine deneyimli televizyoncu Tuğba Gürses getirildi.Ajans Canka / MUĞLA (İGFA) - Marmaris’in ünlü tatil beldesi Selimiye Köyü Mahallesi'nde yaşayan Tuğba Gürses, TV8, TGRT, Kanal B gibi televizyon kanallarında haber yönetmeni, editör ve program yapımcısı olarak toplam 25 yıldan fazla çalıştı.

4 aydır boşta olan DHA Marmaris Muhabirliği görevine getirilen Tuğba Gürses; ilk haber çalışmasını 29 Temmuz’da İçmeler’de çıkan orman yangınını canlı aktararak yaptı.