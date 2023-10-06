Marmaris 100. yıla Uluslararası Müzik Festivaliyle başladı
Muğla'da Marmaris Filarmoni Derneği ve Marmaris Belediyesi işbirliğiyle bu yıl 15.si düzenlenen “100. Yılda Hep Birlikte Mutluyuz” sloganıyla gerçekleştirilen; Marmaris Uluslararası Müzik Festivali, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve öğretmen eşi Sümeyra Kaya’nın katılımıyla açıldı.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Armutalan Kültür Merkezi (AKM) 'nde Günseli Top Resim Atölyesi mezunu öğrencilerin çalışmalarından oluşan karma resim sergisi ile yapılan festival açılışında; Berlin Europa Oda Orkestrası Solist Erdal Akkaya eşliğinde, Aşık Veysel ‘i Anma Konseri verdi.
Marmaris Filarmoni Derneği Başkanı Ahmet Altınöz’ün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte yaklaşık 300 sanatseverle birlikte Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Suzan Zift, Engelli ve Aileleri Birliği Genel Başkanı Tulgay Hasar da konuk oldu.
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|3. A.Demirspor
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|4. Beşiktaş
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|7. Hatayspor
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|11
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|7
|11
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|7
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|20. Samsunspor
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|1. Eyüpspor
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|2. Bandırmaspor
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|3. Kocaelispor
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|12
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|12
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|8. Göztepe
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|7
|11
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|7
|9
|12. Sakaryaspor
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Boluspor
|7
|6
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Altay
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|5
|17. Tuzlaspor
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|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
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|1. M.City
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|18
|2. Tottenham
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|17
|3. Arsenal
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|17
|4. Liverpool
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|16
|5. Aston Villa
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|10. M. United
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|11. Chelsea
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|8
|12. Nottingham Forest
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|15. Wolves
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|7
|16. Everton
|7
|4
|17. Luton Town
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|4
|18. Burnley
|7
|4
|19. Bournemouth
|7
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|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
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|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Atletico Madrid
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|16
|5. Real Sociedad
|8
|15
|6. Athletic Bilbao
|8
|14
|7. Real Betis
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|12
|8. Rayo Vallecano
|8
|12
|9. Osasuna
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|10
|10. Valencia
|8
|10
|11. Getafe
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|9
|12. Cadiz
|8
|9
|13. Villarreal
|8
|8
|14. Las Palmas
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|15. Sevilla
|7
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|16. Mallorca
|8
|7
|17. Deportivo Alaves
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|18. Celta Vigo
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|20. Almeria
|8
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