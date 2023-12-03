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Marmara’daki öğretmenler ‘Matematik Çalıştayı’nda buluştu

YAŞAM 03.12.2023, 11:11
Marmara’daki öğretmenler ‘Matematik Çalıştayı’nda buluştu

İzmit Belediyesi Çınar Akademi, Türkiye Akademi, Matbeg ve Kocaeli Marmara Koleji iş birliğiyle Marmara bölgesindeki matematik öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin katıldığı Matematik Eğitim Çalıştayı düzenlendiKOCAELİ (İGFA) -  İzmit Belediyesi Çınar Akademi işbirliğinde, Marmara’daki öğretmenler ‘Matematik Çalıştayı’nda buluştu

Türkiye Akademi, Matbeg ve Kocaeli Marmara Koleji işbirliği ile Matematik Çalıştayı düzenledi. Matematik öğretmenlerinin ve sınıf öğretmenlerinin katılım sağladığı ‘Üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik açık uçlu problem yazma’ başlıklı çalıştay Marmara Koleji’nde gerçekleşti. Türkiye’nin birçok bölgesinden değerli hocaların sunumlarıyla gerçekleşen çalıştayda öğretmenler için açık uçlu soru yazma, üst düzey düşünme becerilerini kapsayan sorum yazımı atölyeleri gerçekleştirildi.

Çalıştaya Sarıyer Akademi Genel Koordinatörü Sami Görey, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Daire Başkanı İrfan Irmak, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Prof. Dr. Sinan Olkun, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilimi Dalı Doç. Dr. Güçlü Şekercioğlu, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitim Bölümü Doç. Dr. Yusuf Koç ile Doç. Dr. Yasemin Katrancı, Teknolist Genel Müdürü Oytun Çetin, Matbeg Türkiye Koordinatörü Kenan Çağlar Dükel ile Marmara bölgesindeki matematik ve sınıf öğretmenleri katıldı.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, “Sarıyer Akademi’nin daha önce iki kez başarıyla düzenlediği bu çalıştayın üçüncüsünü Kocaeli’mizde gerçekleştirmekten dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz. Öncelikle, MATBEG, Marmara Koleji ve Sarıyer Akademi ile iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin, matematik eğitimindeki kaliteyi yükseltmek adına büyük bir adım olduğunu belirtmek istiyorum. Siz değerli öğretmenlerimizin mesleki gelişiminizi desteklemek, öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim almasına doğrudan katkı sağlayacak. Bu çalıştayın, öğretmenlerimiz için bir ilham kaynağı olmasını ve matematik eğitiminde yeni ufuklar açmasını diliyorum” dedi.

Çalıştaya katılan Sarıyer Akademi Genel Koordinatörü Sami Görey, “Türkiye Akademi aslında Çınar Akademi gibi diğer akademileri aynı çatı altında toplamak için aslında üst bir markamız. Matematik çalıştayına 2018 yılında başladık. Pandemide ara verdik ve ardından 2’ncisini Sarıyer’de yaptık. Artık Anadolu’ya açılma zamanı gelmişti. İzmit Çınar Akademi benim yuvam gibi hissediyorum. Sarıyer Akademi’den hiç ayırmadığım bir yer. Çok talep olunca Kocaeli’de yapmak istedik. İnşallah devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çınar Akademi bünyesinde yapılan çalışmalar ile ilgili bir sunum gerçekleştiren İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Burcu Bineklioğlu, “Bugün burada Marmara Bölgesi’ndeki matematik öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri ile birlikte bir çalıştay gerçekleştiriyoruz. Bu çalıştayın 3’üncüsünü İzmit’te gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Yaptığımız çalıştayda bize ev sahipliği yapan Marmara Koleji, Sarıyer Akademi ve Matbeg’e çok teşekkür ediyoruz. Çok değerleri hocalarımız bugün burada bizlerle birlikteler. İnşallah bu tarz eğitimlerimize devam edeceğiz. İzmit Belediyesi olarak öğretmenlerimiz ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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