Marmara'ya sis, Güneydoğu'ya kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'ne beklenen yoğun sis ve 8 şehirde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı, İzmir, Aydın, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Balıkesir'in batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra bölgenin güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İzmir ve Aydın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 10°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 3°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 3°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Doğu Akdeniz’de fırtına; Batı Akdeniz’in doğusunun açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla güneydoğudan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşamdan itibaren batısı 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4, akşamdan itibaren güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, zamanla 2,0 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güneyi sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, akşamdan itibaren 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşamdan itibaren güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve açıkları kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunun açıkları kuzeydoğudan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına ve kuvvetli yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.