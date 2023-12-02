Marmara'ya fırtına uyarısı

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir’in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Marmara Bölgesi'ne fırtına uyarısı yapıldı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir’in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'nın batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini arttırarak Çanakkale, Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus dadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

RİZE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Az bulutlu ve açık

HAKKÂRİ °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 11°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtına; Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı 5 ila 7, yer yer 8; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,0 ila 3,0 m yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren güneyinin açıkları ve kuzeyi 6 ila 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi 2,0 ila 3,0 m yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.