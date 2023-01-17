Marmara ve Ege'ye sel ve fırtına uyarısı

Meteoroloji, Marmara ve Ege'de beklenen kuvvetli yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya ve Isparta çevreleri ile Hatay'ın güney çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz’in batısında (Düzce, Bolu) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Çok bulutlu

EGE

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı ve kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Hatay'ın güney çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, öğleden sonra Eskişehir çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinden Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 5°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Ege’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı 7, Çarşamba günü ilk saatlerde batısı yer yer 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, fırtına anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğle saatlerinden sonra yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, fırtına anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, Kuzey ve Orta Ege 6 ila 8 kuvvetinde; Dalga: 3,0 ila 4,0 m; Görüş: Orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, Çarşamba günü ilk saatlerde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.