Son Dakika

Marmara ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı

YAŞAM 04.05.2023, 07:49
Marmara ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı

Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege bölgeleri sağanak, yer yer kuvvetli yağış olması bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Konya, Karaman, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın kuzey ve doğusu, Kütahya, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri ile Balıkesir’in kuzey ve doğu, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Kütahya, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri ile Balıkesir’in kuzey ve doğu, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusu ile Balıkesir’in kuzey ve doğu, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kütahya ve Denizli çevreleri ile Aydın ve Muğla’nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Burdur çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu

K.MARAŞ °C, 28°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİVAS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Az bulutlu

IĞDIR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 22°C

Az bulutlu

VAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Batı Karadeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu doğudan 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısı 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Orta Karadeniz'de 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan, gece saatlerinde kuzeydoğudan; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzeyli yönlerden 3 ila 5, gece saatlerinde Batı Akdeniz’in doğusu 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, gece saatlerinde Batı Akdeniz’in doğusu 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 70
2. Fenerbahçe 30 67
3. Beşiktaş 31 65
4. A.Demirspor 30 57
5. Başakşehir 29 48
6. Konyaspor 31 45
7. Trabzonspor 30 45
8. Kayserispor 30 45
9. Karagümrük 30 41
10. Alanyaspor 31 38
11. Sivasspor 31 37
12. Antalyaspor 30 36
13. Ankaragücü 30 35
14. Kasımpaşa 31 34
15. İstanbulspor 30 32
16. Giresunspor 30 27
17. Gaziantep FK 29 25
18. Ümraniye 30 23
19. Hatayspor 29 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 33 72
2. Rizespor 33 63
3. Pendikspor 33 61
4. Sakaryaspor 34 59
5. Eyüpspor 34 59
6. Bodrumspor 33 55
7. Göztepe 32 54
8. Manisa FK 33 52
9. Bandırmaspor 33 51
10. Keçiörengücü 33 50
11. Boluspor 33 49
12. Tuzlaspor 33 38
13. Altay 34 34
14. Altınordu 33 34
15. Erzurumspor 33 33
16. Gençlerbirliği 33 31
17. Adanaspor 32 25
18. Denizlispor 33 17
19. Yeni Malatyaspor 33 16
Takımlar O P
1. M.City 33 79
2. Arsenal 34 78
3. Newcastle 33 65
4. M. United 32 63
5. Liverpool 34 59
6. Tottenham 34 54
7. Aston Villa 34 54
8. Brighton 31 52
9. Brentford 34 50
10. Fulham 34 45
11. Crystal Palace 34 40
12. Chelsea 33 39
13. Bournemouth 34 39
14. Wolves 34 37
15. West Ham United 34 34
16. Leicester City 34 30
17. Leeds United 34 30
18. Nottingham Forest 34 30
19. Everton 34 29
20. Southampton 34 24
Takımlar O P
1. Barcelona 33 82
2. Atletico Madrid 33 69
3. Real Madrid 33 68
4. Real Sociedad 33 61
5. Villarreal 33 54
6. Real Betis 32 49
7. Athletic Bilbao 32 47
8. Girona 32 44
9. Osasuna 33 44
10. Rayo Vallecano 32 43
11. Sevilla 32 41
12. Mallorca 32 41
13. Celta Vigo 33 39
14. Almeria 33 36
15. Cadiz 33 35
16. Real Valladolid 32 35
17. Valencia 33 34
18. Getafe 33 34
19. Espanyol 32 31
20. Elche 33 16