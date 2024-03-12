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Marmara ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Marmara ve Ege bölgelerine kuvvetli sağanak yağış, sel, fırtına ve toz taşınımı uyarısında bulundu.ANKARA

YAŞAM 12.03.2024, 08:25
Marmara ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Marmara ve Ege bölgelerine kuvvetli sağanak yağış, sel, fırtına ve toz taşınımı uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Afyonkarahisar hariç) Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Muğla ve Edremit Körfezi çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Muğla ve Edremit Körfezi çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Kıyı Ege ile Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) rüzgarla beraber toz taşınımı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Trakya'nın batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede kuvvetli (40-70 km/sa) güneyli rüzgarla beraber toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Afyonkarahisar dışında) bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Muğla ve Edremit Körfezi çevreleri ile Aydın kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde (Kastamonu dışında) iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis beklenmektedir.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege’de fırtına; Batı Karadeniz ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 yer yer 6, öğle saatlerinde batısı güneybatıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Batı Karadeniz’in batısı öğle saatlerinde 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sağanak yağışlı; Rüzgar: Güneyli yönlerden 4 ila 6, akşam saatlerine kadar yer yer 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerine kadar doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Akdeniz’in batısı 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

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