Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Kütahya, Uşak, Denizli, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kıyı Ege ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra Kıyı Ege ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Avrupa Yakası, akşam saatlerinde il geneli aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Ege’de fırtına; Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde Dalga: 3,0 ila 4,0 m, Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.