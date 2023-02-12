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Marmara, Ege'ye fırtına, Doğu'ya çığ uyarısı

YAŞAM 12.02.2023, 08:48
Marmara, Ege'ye fırtına, Doğu'ya çığ uyarısı

Meteoroloji, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın gece saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, gece saatlerinden sonra bölgenin güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Az bulutlu

K.MARAŞ °C, 8°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 4°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, -3°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyıları ile gece saatlerinden sonra il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TOKAT °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ -7°C, 3°C

Az bulutlu

ERZURUM -20°C, -8°C

Parçalı bulutlu

KARS -19°C, -6°C

Parçalı bulutlu

MALATYA -9°C, -1°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Orta Karadeniz’de 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, akşamdan itibaren 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzeyli yönlerden 4 ila 6, Orta Ege'de gece yer yer 7 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5, gece yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.

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