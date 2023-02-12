Marmara, Ege'ye fırtına, Doğu'ya çığ uyarısı
Meteoroloji, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın gece saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, gece saatlerinden sonra bölgenin güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 10°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Az bulutlu
HATAY °C, 12°C
Az bulutlu
K.MARAŞ °C, 8°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 4°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, -3°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
DÜZCE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyıları ile gece saatlerinden sonra il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
TOKAT °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ -7°C, 3°C
Az bulutlu
ERZURUM -20°C, -8°C
Parçalı bulutlu
KARS -19°C, -6°C
Parçalı bulutlu
MALATYA -9°C, -1°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Orta Karadeniz’de 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, akşamdan itibaren 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzeyli yönlerden 4 ila 6, Orta Ege'de gece yer yer 7 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5, gece yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9