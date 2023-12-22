Son Dakika

Mardinli turizmcilerden Bakanlık'a tepki

YAŞAM 22.12.2023, 12:56
Mardinli turizmcilerden Bakanlık'a tepki

Mardinli turizmcilerin Kültür Yolu Festivali isyanı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2024 yılında yapılacak tanıtım fuarlarında, Mardin’e yer verilmedi. Mardin’in kültür ve turizm alanında önde gelen isimleri ise  yaptıkları açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığına tepki gösterdiler.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen  Türkiye Kültür  Yolu Festivali’nde 7 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan Mardin’e yer verilmemesi, Mardin’deki STK’ların ve turizm şirketlerinin tepkisine yol açtı. 

“MARDİN TURİZMİNE ENGEL OLUNMAK İSTENİYOR”

Binlerce yıldır farklı diller, dinler ve kültürlere beşiklik etmiş, UNESCO dünya mirası listesine girmeye aday kadim kent Mardin ve Midyat ilçesine tanıtım günlerinde yer verilmemesi yörede şok etkisi yarattı. Yöre halkı bu durumu, “Mardin turizmine engel olunmak isteniyor!” şeklinde yorumladı. 

Şehrin kültür ve turizm alanında önde gelen isimleri ise Herkes Duysun’a yaptıkları açıklamalarda Kültür ve Turizm Bakanlığına tepki göstererek, Mardin’in Kültür Yolu Festivali’ne dahil edilmesi için çağrıda bulundu.
DİNLERİN VE DİLLERİN ŞEHRİ”

Konu ile ilgili Herkes Duysun mikrofonuna konuşan Mardin Süryani Kadim Cemaati Derneği Başkanı Murat Özbek, Mardin’in UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girmeye aday bir  kent olarak bu tür etkinliklerin dışında tutulmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, bu durumun kadim kent Mardin’in turizmine darbe vuracağını ve geç kalınmadan bu hatanın düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.    

Kültür Turizm Bakanlığı tarafından 2024 yılında Mardin’in, Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne alınmamasının kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Özbek şunları söyledi:

“Dinlerin ve dillerin şehri Mardin’in 7 bin yıllık tarihi geçmişi, kiliseleri, camileriyle; tarihi evleri, el yapımı işleri, kardeşlik duyguları ile hareket eden bu şehrin bu kapsama alınmaması Mardin halkı gibi bizleri de üzdü. Ben Mardin’den bütün yetkililere sesleniyorum. Sizden ricamız bir an önce bu yanlıştan dönülmesi ve Mardin’in bu festivale dahil edilmesi. Bu konuda devlet büyüklerimizin gereken hassasiyeti yerine getireceğine inanıyorum.”

sahipliği yapan Mardin, birçok farklı kültürü, farklı dinleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu kadar zengin kültürü bünyesinde barındıran Mardin’in kültürel bir festivalde bulunmaması bence Mardin adına, Türkiye adına iyi bir şey değildir. Bir an önce Turizm Bakanlığının, Mardin’i bu konuda yeniden değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.
BU YIL KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NE HANGİ ŞEHİRLER DAHİL EDİLDİ?

2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek olacak Tanıtım Günleri’nde Adana, Şanlıurfa, Bursa, Samsun, Trabzon, Van, Nevşehir, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Ankara, Konya, İstanbul, Diyarbakır, İzmir ve Antalya olmak üzere 16 şehire yer verilirken, UNESCO’ya aday olan turizm şehri Mardin’e ise yer verilmedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 16 43
2. Galatasaray 16 43
3. Kayserispor 16 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 16 26
6. Rizespor 16 25
7. A.Demirspor 16 24
8. Antalyaspor 16 24
9. Kasımpasa 16 22
10. Hatayspor 16 19
11. Ankaragücü 16 19
12. Başakşehir 16 18
13. Sivasspor 16 18
14. Karagümrük 16 17
15. Alanyaspor 16 17
16. Gaziantep FK 16 16
17. Konyaspor 16 15
18. Samsunspor 16 15
19. Pendikspor 16 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 16 33
3. Göztepe 16 32
4. Bandırmaspor 16 29
5. Sakaryaspor 16 29
6. Gençlerbirliği 16 27
7. Bodrumspor 16 26
8. Ahlatçı Çorum FK 16 24
9. Boluspor 16 22
10. Erzurumspor 16 19
11. Ümraniye 16 19
12. Keçiörengücü 16 19
13. Manisa FK 16 18
14. Adanaspor 16 16
15. Şanlıurfaspor 16 15
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 16 13
18. Giresunspor 16 9
19. Altay 16 8
Takımlar O P
1. Arsenal 17 39
2. Liverpool 17 38
3. Aston Villa 17 38
4. M.City 17 34
5. Tottenham 17 33
6. Newcastle 17 29
7. M. United 17 28
8. Brighton 18 27
9. West Ham United 17 27
10. Chelsea 17 22
11. Fulham 17 21
12. Brentford 17 19
13. Wolves 17 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 18 18
16. Everton 17 16
17. Nottingham Forest 17 14
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 17 8
20. Sheffield United 17 8
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Barcelona 18 38
4. Atletico Madrid 17 35
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 17 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5