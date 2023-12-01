Mardinli hayırsever 10 bin çocuğu güldürdü

Mardinli hayırsever işadamı Azim Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan,kış öncesi Mardin genelinde 10 bin çocuğa kışlık mont ve bot yardımında bulundu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Örnek bir davranışa imza atan Mardinli hayırsever işadamı Orhan İlhan, kırsal mahalle ve köylerdeki okullarda eğitim gören öğrenciler başta olmak üzere ilçedeki ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık mont ve bot yardımında bulunmak istediğini belirtti.

Yapılan çalışma sonucunda; ihtiyaç sahibi belirlenen 10 bin çocuğun, beden ve ayak numaraları da tek tek yazıldı.Hayırsever işadamınca temin edilen kışlık mont ve botlar, hazırlanan listeye göre okul idarecilerine teslim edildi.

10 BİN ÖĞRENCİYE DAĞITIMI YAPILDI

Mardinli hayırsever işadamı Azim Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan tarafından her yıl geleneksel olarak düzenli bir şekilde gerçekleştirilen ve büyük bir mutluluk şölenine dönüşen ‘Evlatlarımıza Kışlık Giyim İhtiyacı’ tahsis edilmesi noktasında büyük bir özveri ile gerçekleştirilen organizasyon bu yılda 10 bin çocuğun yüzü güldü.

