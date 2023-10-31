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Mardin’in son semercileri zamana direniyor

YAŞAM 31.10.2023, 18:44
Mardin’in son semercileri zamana direniyor

Mardin'de yıllar önce 30'dan fazla semercinin bulunduğu Kapalı Çarşı'da motorlu araçların gelişip çoğalması nedeniyle binek hayvanlara gereksinim azalınca semerci ustaları da bir bir kepenk kapattı. Antik kent Mardin'in son iki semer ustası olan Aydın İldoğan (58) ile İbrahim Doğan (48) da son ilmeklerini atıyorlar.Şehmus EDİS - Herkes Duysun / MARDİN (İGFA) - Mardin’de eşek ve katırların yük taşıması için kullanılan, dönemlerin gözde mesleği semercilik, teknolojiye direnmeye çalışıyor.

Teknolojiyle birlikte cihaz ve araçların geliştirilmesiyle hayvanların da yük taşımasında kullanılmaması, semerciliğe olan ilgiyi de azalttı. 30 yıl önce çarşıda 30’a yakın semerci bulunurken şimdi ise tarihi çarşıda sadece 2 semerci ustası kaldı.

“MESLEĞİ YAŞATMAK İSTİYORUZ”

Mardin'de 50 yıldır ata mesleğini sürdüren Aydın İldoğan, bir dönem semerci dükkanlarında en az 5 kişinin çalıştığını söyledi. Ağabeylerinin de daha önce semercilik yaptığını anlatan İldoğan, ustaların zamanla bu mesleği bıraktıklarını söyledi. Mesleklerinde ustanın artık yetişmediğini ifade eden İldoğan, “50 yıldır ben bu mesleği yapıyorum. Eskiden 20-22 civarında semerci vardı. Şimdi Mardin’de 2 kişi kaldık. Baba mesleği... O zaman ustaların yanında çıraklar da vardı. Şimdi sadece iki kişi kaldık. Günde bir tane semer üretebiliyorum. Yapabildiğimizi satabiliyoruz. Kimse çalışmıyor. İş ağır olduğu için kimse çalışmak istemiyor. Rahatlıktan öte ağır iştir. Kuvvet isteyen bir iştir.” dedi.

“BU MESLEĞE KİMSE DESTEK VERMİYOR”

7 yaşından bu yana semercilik yaptığını söyleyen İbrahim Doğan ise Mardin’in en genç semercisi olduğunu ifade etti ve “42 yıldır bu mesleği sürdürüyorum. Bu çarşıda el sanatları hala devam ediyor. Bazı ustalarımız öldü, biz mesleği yaşatmaya çalışıyoruz ama maalesef çırak yok. Çarşımız 25-30 yıl önce cıvıl cıvıldı. Köylüler hep buradaydı. Benim yetiştiğim dönemde 11 dükkan vardı. Şu anda iki dükkana düştük." ifadelerini kullandı.

Bu arada 42 yıldır bu mesleği yaptığını hatırlatan Doğan, “Artık mesleğimizin sonuna geldik. Artık final yapıyoruz. Mardin’de hemen hemen bütün meslek grupları yok olmaya başladı. Devam ettirmek istiyoruz fakat çırak bulamıyoruz. Hiç kimse de dersek vermiyor. Mesleğimiz yok oluyor. Teknoloji bizi de yok etti. Daha önce üniversite ile işbirliği yapıp bu mesleği yaşatmak için bakanlığa başvurduk fakat kimse destek vermedi. Şimdi ise artık final yapıyoruz. Bu meslek birkaç yıl sonra tarihe karışacak.” şeklinde konuştu.

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