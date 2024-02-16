Mardin’deki öğrencilerle “eTwinning Projesi”

Mardin’de öğrenciler 3 ülkenin ortak olduğu bir projeyle dört dil becerisini kullanarak İngilizce öğrenimini geliştirip, zenginleştiriyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin/Artuklu Şehit İlhan Varank Ortaokulu öğrencileri, 3 ülkenin katıldığı “ My Word My World ” (“Benim Kelimem Benim Dünyam”) adlı eTwinning projesi ile yabancı dil öğrenimini geliştiriyor. Projenin Türkiye kurucularından olan Şehit İlhan Varank Ortaokulu İngilizce öğretmeni Nazik Yürük, “Bu projemizin amacı, dil becerileriyle yabancı dil gelişimine katkı sağlamak, dijital ve iletişim becerilerini geliştirmek, eleştirel düşünmelerini sağlamak, akademik başarılarını arttırmak, öğrencilerin zihinsel ve duygusal iyi oluşlarını sağlamaktır.” dedi. Bunu da bazı web2 araçları ve yaratıcı fikirler ile birleştirerek kalıcı öğrenmeler oluşturmak istediklerini belirten Nazik YÜRÜK, bu şekilde kendilerini daha donanımlı hisseden mutlu ve özgüveni yüksek öğrenciler ile çeşitli öğrenme alanları olacağını da belirtti.

Bu projede yabancı kurucu ortak olarak Gürcistan’dan Anna Memanishvili; proje üyeleri olarak ise Türkiye’den Gülşen Yılmaz, Hasan Yasin Şahiner, Ferhan Karaman, Filiz Taşçı, Gülper Küçükgedik Ege, Sena Tavlaş Göktaş, Zehranur Buğu Ay, Havva Kanık; Romanya’dan da Mariam Kvirikadze, Cornelia Barlea, Anca Dosan, Alina Hiciu, Popescu Rodica Mariana yer alıyor.