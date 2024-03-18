Mardin Ramazan Sokağı açıldı

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda kurulan ‘Mardin Ramazan Sokağı’ ziyaret açıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından, birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının en güzel yaşandığı Ramazan Ayında, bu değerlerin yansıtılarak kalıcı hale gelmesini sağlamak, Ramazan Ayının havasına uygun oyun, eğlence, yarışma, ikram gibi aktivitelerle iftar ve teravih sonrasını eğlenceli hale getirmek adına 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında Mardin Ramazan Sokağı kuruldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, MARMEK, Halk Eğitimi Merkezi, Olgunlaşma Enstitüsü, Mardin Üreten Kadın Kooperatifi, Kekik kooperatifi, İstasyon ADEM ve Sanat Akademisi gibi çeşitli kurum ve kuruluş Ramazan Sokağı'nda ramazan ayı boyunca hizmet verecek.

Çocuk ve gençlere yönelik çeşitli spor aktivitelerinin yanı sıra çeşitli gösterilerle eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Sokağını ziyaret eden vatandaşlara yönelik Ramazan şerbeti, pamuklu şeker, tatlı gibi çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Paylaşmanın ve beraberliğin en üst perdeden yaşandığı Ramazan Sokağına çocuklar, gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlar davetlidir.