Mardin 'Foto Safari' ile 5'inci buluşmaya hazırlanıyor

Mardin’in tarihi, kültürel ve doğal zenginliğini ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını sağlayacak ‘Mardin Foto Safari’nin tanıtım lansmanı Vali Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla düzenlendi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından “Masal Şehir Mardin’’ sloganı ile 22-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ‘5. Mardin Foto Safari’nin tanıtım lansmanı gerçekleştirildi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda düzenlenen lansman programına katılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel etkinliklere ağırlık verdiklerini aktararak amaçlarının Mardin'i en güzel şekilde tanıtmak ve bugünü yarına aktarmak olduğunu söyledi.

Bu yıl etkinliğin daha güzel olacağını belirten Vali Demirtaş, "Bugüne kadar 150 fotoğrafçı müracaatı oldu. Bu etkinliğe katılacak 500 civarında fotoğrafçı bekliyoruz. Bu yerelde hem ekonomik bir canlılık meydana getirecek hem de en büyük amacımız burada Mardin'in güzelliklerini fotoğraflayarak dünya ve ülkemizle nasıl paylaşabiliriz, daha fazla turistin ilimize gelmesi için nasıl katkıda bulunabiliriz diye dikkat çekmek istiyoruz” dedi.

Dara Antik Kent ve Boncuklu Tarla’nın tanıtımına katkı sunmak ve dikkat çekmek amacıyla da 22-23 Ekim tarihleri arasında bisiklet turu gerçekleştireceklerini dile getiren Vali Demirtaş, “Bisiklet yarışması yapacağız. Çok ciddi sayıda yarışmacının katılmasını bekliyoruz. Mardin’in tarihi, doğası ve turizmini ön plana çıkararak tanıtımına katkı sunacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

Vali Demirtaş, yaptığı açıklamanın ardından foto safari yarışmasına kayıt yaptırdı.

“Mardin Foto Safari” seçici kurulunda Gazeteci - Foto Muhabir Coşkun Aral, AFIAP - GPU CR1- G.APS -COSBR - Hon.CPE - Hon.BGF ödüllü Mustafa Kılıç, Senarist - Fotoğraf Sanatçısı Ebru Ceylan, Foto Muhabiri Mustafa Seven ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel yer alacak.

Eserleri ödüle layık görülecek birinciye 15 bin, ikinciye 12 bin üçüncüye 10 bin TL ödülün yanı sıra foto safaride Mardin Valiliği özel ödülü 5 bin TL, Büyükşehir Belediyesi özel ödül 5 bin TL TFSF Mansiyon ödülü 3 bin TL, Drone özel ödülü 3 bin TL, sosyal medya özel ödülü 3 bin TL ve sergilemeye hak kazanan eser sahiplerine 1000’er TL olmak üzere toplamda 115 bin TL ödül verilecek.

Ayrıca yarışmacıların Mardin’de kaldıkları süre boyunca konaklamaları ve gezdirilmelerini de Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilecek.