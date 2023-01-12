Mardin'e yeni kadın konuk evi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, çalışmaları başlayan kadın konuk evi projesinde incelemelerde bulundu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, şiddete maruz kalan kadınlara sahip çıkmak ve onları korumak amacıyla merkez Artuklu ilçesinde Kadın Konuk Evi Projesi’ni hayata geçirmek için tamamladığı projenin çalışmalarına başladı. Proje kapsamında; fiziksel, duygusal ve ekonomik şiddete uğrayan kadınların psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında varsa çocuklarıyla birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre barınabilecekleri yatılı sosyal hizmeti alabilecek.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kadın Konuk Evi Projesinin çalışmalarını inceleyerek çalışmanın son durumu hakkında bilgi aldı.

770 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilecek proje, 590 metrekare oturma alanına sahip. Zemin artı 2 katlı olarak tasarlanan projenin içerisinde yönetici odaları, dinlenme odası, güvenlik, çocuk oyun alanları, etkinlik odası, yemekhane, mutfak, bireysel görüşme odası, revir, spor alanı ve toplantı salonu olmak üzere 30 kadına aynı anda hizmet verecek proje, toplam 5 bin metrekare alana sahip.