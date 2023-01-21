Mardin'de öğrenci ve veliler birlikte şiir okudu

Mardin Anadolu Lisesi 11G sınıfı öğrenci ve velileri tarafından düzenlenen “Şiir İnsanı Anlatır, Veliler ve Öğrenciler Şiir okuyor.”şiir dinletisi programı düzenlendi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'in Artuklu Halk Eğitim salonunda düzenlenen programa Artuklu İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Emin Duyan, Anadolu lisesi öğretmenleri ile öğrencilerin velileri katıldı.

Aile okulu eğitimleri kapsamında düzenlenen program velilerin geçmişe dönmesine yardımcı oldu. Veliler öğrencileri ile birlikte şiir okudu. Programda bir konuşma yapan Artuklu İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, bu şiir dinletisiyle bizleri duygulandıran başta öğrencilerimizin öğretmenleri, velilere teşekkür ederek, geceye renk katan öğretmen, öğrenci ve velileri kutladı.

Şiir dinletisi ardından bir konuşma yapan Artuklu ilçe Milli Eğitim Müdürü M. Emin Duyan, Aile,okul ,öğrenci birlikteliği açısından önemli olan bu program velilerin iletişim güçlerinin gelişmesi,empati yapmaları açısından onlara büyük katkı sunduğunu belirterek, programda emeği geçen öğretmen ,öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Şiir dinletisi programı ardından Artuklu İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede ve Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Emin Duyan, programa katkı sunan öğrencilere, velilere ve öğretmenlere plaket ile ödüllendirildi.