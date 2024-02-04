Mardin'de namaz kılan çocuklara ödül

Mardin’de bir ay boyunca camide cemaatle kılınan namazlarını hiç aksatmayan çocuklara Mardin Artuklu İlçe müftülüğü tarafından ödüllendirildi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin’de bulunan Hz Ebubekir camisinde yapılan örnek uygulamada bir ay boyunca 5 vakit namazlarını camide cemaatle kılan çocuklara çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Bir ay boyunca 5 vakit namazlarını camide cemaatle kılan Azad Çağal, Muhammed Emin Doğru, Muhammed Ali Alka ‘ya Mardin Artuklu İlçe Müftüsü Abdullah Işık tarafından futbol topu ve krampon hediye edildi. Diğer çocuklara ise futbol topu hediye edildi.

Camide çocuklarla bir araya gelen Artuklu İlçe Müftüsü Abdullah Işık, bu örnek uygulamadan dolayı hz. Ebubekir Camii İmamı Selahattin Sadioğlu’na teşekkür etti.

7 – 12 arası çocukların camide 5 vakit namaz kılma isteği herkese örnek olduğunu belirten Işık,” Bir ay boyunca 5 vakit namazını hiç aksatmadan kılan çocuklarımızı ve onları teşvik eden hocamızı tebrik ediyorum. Örnek bir uygulama oldu. Çocuklarımızı camide namaza teşvik etmek ailelerinin de desteği çok önemlidir. Bu uygulamayı bütün cami ve mahallerimize yaymak istiyoruz” dedi.

Hz. Ebubekir Camii İmamı Selahattin Sadioğlu ise, Mahalle çocuklarımızla kurduğumuz diyalogla onları camide namaz kılmalarını teşvik ettik. Sağolsun onlarda bu uygulamaya gönüllü katıldılar. Bir ay boyunca 5 vakit namazda camiye gelip cemaatle namaz kıldılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu konuda bizlere sponsor olan Mehmet Emin Alka ve İhsan Fidan’a da teşekkür ediyorum.”şeklinde konuştu.