Mardin'de lezzetli buluşma

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, “Derik Zeytin Çalıştayı ve Zeytin Temalı Gastronomi Programı” açılışına katıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Valiliği, Derik Kaymakamlığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derik Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı ve Artuklu Üniversitesi ortaklığında düzenlenen “Derik Zeytin Çalıştayı ve Zeytin Temalı Gastronomi Programı” açılışı gerçekleştirildi.

Derik Kültür Merkezinde düzenlenen çalıştayın açılış törenine; Vali Mahmut Demirtaş, Kilis Valisi Recep Soytürk, Derik Kaymakamı Evren Çakır, Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, siyasi parti ve STK temsilcileri, akademisyenler, şefler, gastronomi yazarları ile vatandaşlar katıldı.

Program, Vali Demirtaş’ın beraberindekilerle zeytin temalı resim sergisini ve coğrafi işaret alınması planlanan stantları gezerek yöresel lezzetleri tattı.

Açılış konuşmalarıyla devam eden programda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, Asurlardan Sümerlere, Hititlerden Sasaniler’e, Bizans’tan Osmanlıya pek çok kültür ve medeniyetin izlerini taşıyan Mezopotamya’nın bereketli topraklarında her medeniyet kendisinden bir değeri diğerine devrederek tarih sahnesinden ayrıldığını söyledi.

Tarihe adlarını yazdıran bu medeniyetlerin Mardin’de bıraktığı üç mirasa dikkat çeken Vali Demirtaş, “Birincisi taşın dile geldiği, kilin sanata dönüştüğü eşsiz mimarimizdir. Kartal yuvasını andıran eski Mardin, bu mirasın timsalidir. İkincisi Mezopotamya’nın bereketli toprakları ve bu topraklarda yürütülecek tarımsal faaliyetlerdir. Üçüncüsü ise bereketli topraklarda yetiştirdiğimiz ürünlerle ortaya çıkardığımız, eşsiz ve paha biçilmez tatlara ev sahipliği yapan Mardin mutfağıdır. Bu üç miras bugün Mardin’de üzerinde hassasiyetle durduğumuz, gelişimi, katma değer üretimi için yoğun mesai harcadığımız turizm, tarım ve gastronomi başlıklarımızın da özünü teşkil etmektedir.” dedi.

Turizmi gastronomi ile destekleyerek ülkenin önemli gastronomi rotalarından biri olmak için tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Vali Demirtaş, şu ifadeleri kullandı: “Mardin’in turizm pastasından payını her geçen gün artırması için turizm altyapısının ve konaklama imkânlarının geliştirilmesi, festival, etkinlik ve fuar organizasyonlarının çoğaltılması gibi her türlü enstrümanı kullanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de Mardin’in gastronomi ögelerini üniversitemiz, sivil toplum örgütlerimiz ve iş dünyamızın işbirliğinde tanıtmaya, bilinirliğini artırmaya devam edeceğiz.

Mardin’in paha biçilmez lezzetlerini, kentimizi ziyarete gelenlerle buluşturacağız. Geçtiğimiz yıl Derik Belediyemiz, Artuklu Üniversitemiz ve Dicle Kalkınma Ajansımız “Derik Zeytini Fizibilite Projesi” kapsamında çevrimiçi bir çalıştay düzenlemişti. Çalıştayda; zeytin üretimi, işletmesi ve ticareti ele alınmış; devlet teşvikleri, örgütlenme ve markalaşma konuları üzerinde durulmuştu. Bu yıl düzenlediğimiz çalıştayımızda da Derik’te, 11 bin 660 dekar alanda gerçekleştirdiğimiz zeytin yetiştiriciliğimizin son durumunu hep birlikte değerlendireceğiz.”

İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Kurumlar tarafından geliştirilen projelerle ilçenin en önemli zeytin çeşidi olan Halhalı çeşidinin fidanlarının üreticilere dağıttıklarına değinen Vali Demirtaş, şunları söyledi:

“2021 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı’mız ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün ortak olarak yürüttüğü “Meyveciliğin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında da toplam 73 çiftçimize 75 bin adet yüzde 90 hibeli zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. 2022 yılında aynı projenin 1. Etabında 169 çiftçiye 144 bin 556 adet yüzde 75 hibeli zeytin fidanı dağıtımını tamamladık, 2. etap için başvurularını almaya devam ediyoruz. Yine aynı proje kapsamında kentimizde zeytinciliğin geliştirilmesine yönelik olarak yeni bahçelerin kurulmasını sağlıyoruz. Yaşlanmış ağaçlarda gençleştirme budaması, hastalık ve zararlılara karşı mücadele ile verimin arttırılması için gerekli çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Derik Zeytinin ülkemiz tarafından bilineceği, tanınacağı, tercih edileceği ve bir Mardin markası olarak raflardaki yerini alacağı zamana kadar çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Biz, Mardin’in bir Türkiye markası olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla Mardin’deki her bir değerin de Türkiye ve Dünya vitrininde yerini alması için kent aktörleriyle ve tüm paydaşlarımızla işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.”

Programda Kilis Valisi Recep Soytürk, Derik Kaymakamı Evren Çakır ve Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’da birer konuşma yaptı.

Programın ilk günü çeşitli etkinliklerle tamamlandı.