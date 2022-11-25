Mardin'de hükümet konağı kafe oldu

200 Yıllık tarihi Savur Hükümet Konağı Cafe Restoran ve müzik evine dönüştürüldü. İlçe Kaymakamı Muhammed Kaya, "Savur yeni yüzü ile yerli yabancı misafirlerini bekliyor” dedi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin’in Savur İlçe Kaymakamı Muhammed Kaya, Savur’un 200 yıllık tarihi hükümet konağını cafe restorana dönüştürdü. “ Savur Cafe’” ismi ile açılan Cafe Restoran’ın vatandaşlara ve Savur’a gelecek misafirlere alkolsüz hizmet verecek.

Savur İlçe Kaymakamı Muhammed Kaya, basın mensuplarına cafe restoran hakkında bilgi verdi, ilçede yapılan altyapı- üstyapı çalışmalarını anlattı. Savur’un birçok anlamda ilerleme kat ettiğini ifade eden Kaymakam Kaya, Savur’da yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler aktardı. Eski Hükümet Konağını vatandaşın kullanımına uygun bir cafeye dönüştürdüklerini ifade den Kaya, ilçenin sosyalleşme alanında önemli eksikliği giderdiklerinin altını çizdi.

Savur’un turizm alanında hak ettiği yerde olmadığını, yapılacak ufak dokunuşlarla, turizmden en iyi şekilde yararlanmayı hedeflediklerini belirten Kaya “ Finlandiya’dan pizza ustası, Kıbrıs’ tan dünya mutfağına hakim aşçı getirdik. Savur Cafeyi açtık. Kamu olarak biz bir ön ayak olalım belki özel sektörü de cesaretlendiririz bu vesileyle. Geçen seneden başladı bu proje. Savur Gastronomi ve Müzik Evi projesi diye bir proje oluşturduk. Kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle. GAP’tan da bir finansman desteği aldık. Yaklaşık 450 bin liralık. Diğer harcamalar belediyemiz tarafından karşılandı. Buna tarihi bir yapıya sahipti. Eksiği çoktu.

Yapısına sadık kalarak günün koşullarına uyaramaya çalıştık. Tesisatları olsun elektriği, suyu, ısıtması hepsini baştan yeniledik. Ondan sonra oturma gruplarını her şeyini bütün detaylarına varıncaya kadar ben bizzat test ederek aldım. Her şey birbirine uyumlu olsun istedik. Hem bir estetik oluşsun hem de bir kalite oluşsun. Mutfağımızı çok özenle hazırladık. Menümüzü çok özenle hazırladık. Aşçımız, pizza ustamız, diğer çalışanlarımız, kahve müdürümüzden garsonuna kadar herkesi özenle seçtik ve özellikle de Savurlu olmalarına özen gösterdik. Bazı arkadaşlarımız farklı illerden geldi. Hepsi Savurlu gençlerden oluşuyor” dedi.

KERVANSARAY MANTIĞI

Savurlulara istihdam altındaki bütün çarşıyı canlandıracak bir iktisadi sistem kurduklarını belirten Kaymakam Kaya “ Gelen ziyaretçiler önce burada gelip oturup, yiyip, içecek. Sonra buradan yürüyerek yukarı konaklara kadar çıkacaklar. Tarihi çarşımız da bir canlanmış olacak. Ziyaretçi görmüş olacak. Biz aslında sistem kurmaya çalışıyoruz. Savur cafe sadece basit bir cafe değil. Onun dışında bir kervansaray mantığıyla burayı inşa ettik. Ecdadımız gittiği yerlerde ilk önce ziyaretçilerin, yolcuların ihtiyacını karşılayacağı hanlar, kervansaraylar inşa ederlermiş. Biz biraz da o mantıkla burayı inşa ettik. Hakikaten görünümüyle bir hanı andırıyor. Burada yeme, içme alanları, lavaboları, mescidi, şadırvanı her şeyiyle burası kompleks bir tesis. Gelen ziyaretçiler sabahından akşamına kadar burada kalabilir. Her türlü ihtiyacı karşılanıyor. O anlamda da ilçemizin büyük bir eksiği giderilmiş olacak” diye konuştu.

GASTRONOMİ GÜNLERİ PLANI

Gastronomiyi ön plana çıkarmayı hedeflediklerini kay eden Kaymakam Kaya “ Burada gastronomi günleri de yapmayı planlıyoruz. Yarışmalar yapmayı planlıyoruz. Çünkü burada hem dünya mutfağı var, çok özel pizzalarımız, tavuk ürünleri, makarnalarımız hem de yöresel lezzetlerimiz var. Aluciye, incasiye gibi. Bir kaymakam tabağı oluşturduk. O da mutfağa ilave olacak. Güzel bir yemektir. Bazı günlerde burada canlı müzik sunmayı düşünüyoruz. Zaten daha önce aşağıda müzik kursları da yapılıyormuş. Biz onları belli günlerde vatandaşla buluşturmayı düşünüyoruz” dedi

Hediyelik eşya bölümü oluşturduklarını söyleyen Kaymakam Kaya “ Gelen ziyaretçilerin buradan anı olarak, hatıra olarak alabilecekleri bir hediyelik eşya yoktu. Öyle bir alan da oluşturduk. Tesissin içerisinde ve tamamen halk eğitim merkezlerimizdeki kadınlar, öğrenciler tarafından üretilen ürünleri alıp burada satıyoruz. Elde edilen gelirleri de onlara veriyoruz. Aynı zamanda Savur Kadın Kooperatifi kurmuştuk. Ona bağlı gıda atölyesinde üretilen ürünleri de pestil, pekmez, cevizli sucuk, domates salçası, domates sosu, biber salçası gibi ürünleri burada kullanacağız. Burada satışa sunacağız ve böylece oradaki kadınlarımız da buradan gelir elde etmiş olacak. Burası bir zemberek etkisi yapacak. Her tarafı çevirecek bir mekân diyelim.” diye konuştu.

Geçmişi geleceğe taşımanın, kültürel değerlere sahip çıkmanın ilçe turizmini ve ekonomisini olumlu yönde etkileyeceğini aktaran Kaymakam Kaya “ Savur toprağı çok verimli bir ilçe. Aromatik meyveleri, sebzeleri, bitkileri gerçekten çok farklı bir tadı var. Biz de bunları kurutarak değerlendiriyoruz. Elması, üzümü, hurmasını hepsini kurutarak piyasaya sürüyoruz. Böylece israf da olmamış oluyor. Kadınlarımız da gelir elde edecek bu kooperatif vesilesiyle. Biz bir yıldır test üretimini yapıyorduk. Bu yılda kooperatifimiz belki uzun vadede 100 kadının istihdam edilebileceği büyük bir alana dönüşecek.”

Bölge halkının damak zevkine hitap edebilecek özel Pizzacıyı Finlandiya’dan dünya mutfağına haim aşçıyı ise Kıbrıs’tan getirdiklerini getirdiklerini sözlerine ekleyen Kaya,” Savur’a özgü özel etlerden sebze ve bitkilerden özel pizza üretiyoruz. Ayrıca Ton balıklı karidesli pizza da vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Yöresel ve dünya mutfağını Savur’da bir araya getirdik” ifadelerini kullandı.