Mardin'de 'Her Köye Çocuk Parkı' yaygınlaşıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ‘Her Köye Çocuk Parkı Projesi’ kapsamında kent genelinde çocuk oyun grubu kurmaya devam ediyor.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi'n bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, il genelinde ve özellikle kırsal mahallelerde yaşayan çocukların tıpkı kent merkezindeki yaşıtları gibi parklara erişimini sağlamak amacıyla ‘Her Köye Çocuk Parkı Projesi’ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında bugüne kadar Kızıltepe 15, Mazıdağı 9, Artuklu 11, Nusaybin 12, Derik 21, Dargeçit 5, Midyat 6 ve Savur’a 5 olmak üzere şu ana kadar 84 çocuk oyun grubu kuruldu. Hava koşullarının uygun olması durumunda ise Ömerli ilçesine de 10 çocuk oyun grubu kurulması planlandı.

İlgili noktalarda oyun gruplarının konuşlandırılması sırasında çocukların başta güvenliği olmak üzere park zeminine düşme ve yaralanmalara karşı kauçuk döşemesiyle kaplandı.

Görselliğiyle çocukların heyecanlandıran parklarda salıncak, kaydırak ve tahterevalli bulunuyor.