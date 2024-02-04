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Mardin'de eski bakanlardan Fehim Adak için anma programı

YAŞAM 04.02.2024, 12:16
Mardin'de eski bakanlardan Fehim Adak için anma programı

Devlet eski bakanlarından Fehim Adak için vefat yıl dönümü olan 7 Şubat'ta Mardin Artuklu Üniversitesi’nde anma programı düzenlenecek.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)
Mardin’e ve bölgeye gerçekleştirdiği hizmetlerle tanınan Fehim Adak için Cihannüma tarafından 7 Şubat'ta Mardin’de anma programına Fehim Adak’ın yakın dostları ve çalışma arkadaşları katılacak. 

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde düzenlenecek anma program Fehim Adak’ı anlatan bir sinevizyon gösterimi ile başlayacak. Program kapsamında gerçekleştirilecek panelde farklı yönleriyle Fahim Adak konuşulacak. Panelde Fehim Adak’ın oğlu Mardin Milletvekili Dr. Muhammet Adak aile üyesi olarak Fehim Adak, Siyasetteki yol arkadaşı Doğan Bekin Siyaset adamı olarak Fehim Adak, Abdurezzak Sağlam Dava Arkadaşı olarak Fehim Adak, İsmail Düzgün Hizmet Adamı olarak Fehim Adak başlıklarında söz alacak.

GÖNÜL İNSANLARINI ANMAK VEFANIN BİR GEREĞİ

Mardin olarak ortak değerimiz Fehim Adak’ın ömrü boyunca yaptıklarıyla şehre, bölgeye ve ülkeye değer kattığını söyleyen Cihannüma Bölge Koordinatörü ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bağış, düzenledikleri anma programında Fehim Adak’ı anarken aynı zamanda onu her yönüyle anlayacaklarını da belirtti.

Ülkesine, bölgesine, şehrine katkı sunan gönül insanlarını anmanın vefanın bir gereği olduğunu söyleyen rahmetli Fehim Adak’ın oğlu Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak ise,  Fehim Adak’ın, herkesin gönülden sevdiği, ortak güzelliklerle herkesin kendi gönlünde yer verdiği ender gönül insanlarından olduğunu ifade etti.
Hala adı anıldığında herkesin aklına gelen ilk şeyin onun mütevazi kişiliğinin yanında hizmet ve üretim oluyorsa bu onun doğru başlangıçlar yaptığı, doğru kararlar verdiği ve doğru çalıştığı anlamına geldiğini kaydeden Adak,”  Fehim Adak, bilgisini ahlakla besleyen ve ahlakla beslediği bilgisini hep üretime dönüştüren bir insandı. Bu anlamlı anma programını düzenleyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

1931 yılında Mardin’de dünyaya gelen Fehim Adak, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdikten sonra Mardin İI Bayındırlık Müdürlüğü, DSİ Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, DSİ Ankara Murakabe Müşavere Kurulu Üyeliği, Dört Dönem Mardin Milletvekilliği, Ticaret, Bayındırlık, Gıda Tarım ve Hayvancılık ve Devlet Bakanlıkları yaptı. Adak, kanser ve kalp yetmezliği tedavisi görürken 7 Şubat 2016 günü Ankara'da vefat etti.

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