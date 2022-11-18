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Mardin'de asırlık kumaşlar moda oldu

YAŞAM 18.11.2022, 12:22
Mardin'de asırlık kumaşlar moda oldu

Geçmişi ve tarihi yapıları ile gözde mekân haline gelen Mardin'i ziyarete gelen turistlerin en çok aldığı eşyaların başında yöresel kıyafetler geliyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)
Farklı kültürlerin bir arada yaşaması, tarihi inanç merkezlerinin bulunması ve kendine özgü yapılarla turistlerin ziyaret etmek istediği illerin başında gelen Mardin, 100 yıl önceki yöresel kıyafetlerini dünyaya tanıtmaya başladı. Kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, yöresel kıyafet satan dükkânların yolunu tutuyor. Hazır giyimin fiyatlarının ateş pahası olması nedeniyle genç kızlar moda seçimini artık yöresel kıyafetlerden yana tercih ediyor.  

Mardin’in tarihi çarşısında dedesinden kalan kumaş dükkânını işleten 25 yıllık manifaturacı Tekin Batur, Son 2 yılda hazır giyim fiyatlarının aşırı derece yükselmesi nedeniyle başta kadınlar olmak üzere genç kızlar hazır giyimi bırakıp yöresel kıyafetlere yöneldiğini söyledi.

Özellikle Mardin’de 100-150 yıl önce annelerimiz, ninelerimiz ve genç kızların günlük olmak üzere düğün ve nişanda giydikleri yöresel kiyafetlere yerli yabancı turistler büyük ilgi göstermeye başladığını belirten Bartu,” Yöresel kumaşlar 100 yıllık geleneği yeniden canlandırdı.  Artık 100 yıl önce kadınların ve genç kızların giydiği kumaşlar tercih ediliyor. Dükkânımızda her çeşit yöresel kumaşlarımız mevcuttur. Hint kumaşından tutun Uzak Doğu ülkelerinin kumaşlarına kadar kumaşımız var.   Yerli yabancı turist olmak üzere, Diyarbakır, Viranşehir ve birçok ilden bu kumaşlardan sipariş alıyorum.

Hazır giyim fiyatlarının ateş pahası olması özellikle genç kızların yöresel kumaşlara olan ilgisini her geçen gün daha da artmasına neden oldu. Unutulmaya yüz tutmuş yöresel kıyafet şal geleneği bugünlerde tekrar moda oldu. Şalın halk tarafından tekrar kullanılması esnaflık yapan manifaturacıların yüzlerini güldürdü. Oldukça renkli olan şal kumaşını kadınlar fistan, abiye ve şalvar olarak dikiyor. Kadınların yöresel kıyafeti olan şal düğünlerde ve özel günlerde giyiliyor.” dedi.

HAZIR GİYİMDEN DAHA UYGUN

Mardin’den ve dışarıdan gelen ziyaretçiler aldıkları yöresel kumaşları kendi özel terzilerinde diktirdiklerini ifade eden Bartu,” Özellikle tercih edilen yöresel kumaşlar, 4 mevsim giyilebilir olması dolayısıyla rağbet görüyor.  

25 yıldır bu dükkânda bu işi yapıyorum. Dedem burada 60 yıl manifaturacılık yaptı. Dedemden bu mesleği alarak sürdürüyorum. Fiyatlarımız da uygundur. Yöresel kıyafet kumaşlarımız Türkiye sınırlarını aşıyor, yurt dışından bile siparişlerimiz var. Mardin’e gelen ünlü isimler ile yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği noktalar arasında yer alıyor.” 

Yöresel kumaşlar kalitesi ve fiyatlarından memnun olduğunu dile getiren müşterilerden İbrahim Kudad, yöresel kıyafetlerin insana albenilik katıyor. Annelerimizin, ninelerimizin kız kardeşlerimizin 100 yıl önce giydikleri kumaşlar günümüzde yeniden moda olması kültürümüzün yeniden canlanmasına vesile oldu.  Yöresel kumaşlardan dikilen kıyafetler çok güzel insana albenilik katıyor” dedi.

Müşterilerden Kubra Ayan ise ”Mardin’de yöresel kumaşlardan dikilen kıyafetler genellikle düğün, kına ve nişan gibi eğlencelerde giyiliyor, ben de bir tane kumaş alıp fistan diktireceğim.” diye konuştu.

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