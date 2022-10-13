Mardin'de anaokulu öğrencileri okulda turşu yaptı

Mardin’in Yeşilli ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri evlerinden getirdikleri malzemelerle okulda turşu yaptı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Kış hazırlıklarının yapıldığı bugünlerde, Mardin'in Yeşillli ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin ve anneleri refakatinde evlerinden getirdikleri turşu malzemeleriyle okulda turşu yapmasını öğrendi.

Minikler kendilerine ait kavanozlara istedikleri malzemeleri koydu ve turşunun olgunlaşmasını daha sonra görmek ve tatmak için kavanozları muhafaza altına aldı.

Öğrencilere günlük yaşam becerileri kazandırmak için etkinlikler düzenlediklerini belirten Okul Müdürü Fatma Üstüner, "Minik öğrencilerimizi sosyal hayata hazırlamak, öğrencilerimize günlük yaşam becerisi kazandırmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu tür etkinlikler minik öğrencilerimizde kişisel özgüven oluşturmakla birlikte oldukça neşeli zaman geçirmelerini de sağlıyor. Çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlayacak bu tür etkinliklerimizi devam ettireceğiz “dedi.

ÇOCUKLARA SORUMLULUK BİLİNCİ ÖĞRETİYORUZ

Anaokulunda yapılan bu tür etkinliğin amacı öğrencilere sorumluluk bilinci öğrettiklerini ifade eden Üstüner,” Bu kapsamda okulumuz 5 yaş A ve 5 yaş C şubesi turşu etkinliği gerçekleştirdik. Etkinliğe 50 öğrenci ve 10 tane velimiz katıldı. Yapılan etkinlikle çocuklarda sorumluluk bilinci ve kültürel değer kavramı oluşmuştur.” ifadelerini kullandı.

Öğrenci velisi Halime Kudad ise, anaokulunda bu tür etkinliğin yapılmasını çok önemsediklerini belirterek, çocuklarımız burada hem eğitim görüyor hem de sosyal hayatın inceliklerini öğreniyor. Burada okul müdürü olmak üzere öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” diye memnuniyetini dile getirdi.

Etkinlik, hazırlanan turşucu panosunun önünde fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.