Mardin'de 23 bin 700 fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında Vali Demirtaş'ın katılımıyla 3 bin 700 fidan toprak ile buluşturuldu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Türkiye genelinde bin 23 noktada "Türkiye Yüzyılına Nefes Olmak" sloganıyla eş zamanlı başlatılan fidan dikme programlarının Mardin ayağında 9 lokasyonda 23 bin 700 fidan dikilecek.

Artuklu Üniversitesi alanında bin 500, Dereiçi Mahallesi'nde 5 bin , İçören Mahallesi'nde 2 bin 700, Mazıdağı Radyolink Erezyon Kontrol alanında 3 bin, Derik Erozyon Kontrol Alanında 3 bin, Dargeçit ilçe jandarma alanında 500, Anadolu ve meslek lisesi tarafından bin ve Mardin Artuklu Hayvan Hastanesi bahçesi alanında 7 bin olmak üzere 23 bin 700 fidan toprak ile buluşturulacak.

Mardin'de Vali Demirtaş'ın ve il protokolünün katılımıyla hummalı bir şekilde hayvan hastanesi bahçesi alanında fidanlar dikilerek, fidanlara cansuyu verildi.

Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada bu alanın ileride bir kent ormanı haline dönüştürülebileceğini dile getirdi.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.