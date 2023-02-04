Mardin Büyükşehir'den vatandaşa sıcak çorba

Mardin Büyükşehir Belediyesi kentte etkili olan kar yağışı dolayısıyla yollarda zorluk çeken vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor.Şehmus EDİS(MARDİN İGFA)

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte sahada ki çalışmalarını her alanda aralıksız sürdürüyor. Kent merkezi başta olmak üzere ilçeler ile kırsal mahallelerde yol açma çalışmaları, sokak hayvanlarına yönelik mama dağıtımı devam ederken ulaşım sırasında yollarda zorluk çeken vatandaşlar ile sürücülere yönelik çorba ikramında bulunuyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mobil İkram Aracı, Hop Geçidi, Artuklu Üniversitesi Kavşağı, Akreste yokuşu olmak üzere sürücülerin sıklıkla kullandığı ve kar yağışı dolayısıyla ulaşımın ara ara durduğu noktalara ulaşarak soğuk havada çorba ikramında bulunurken vatandaşlar ile sürücüler, yapılan ikramdan dolayı yetkililere teşekkür ettiler.

Mardin Büyükşehir Belediyesi kentte etkili olan kar yağışı dolayısıyla yollarda zorluk çeken vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte sahada ki çalışmalarını her alanda aralıksız sürdürüyor. Kent merkezi başta olmak üzere ilçeler ile kırsal mahallelerde yol açma çalışmaları, sokak hayvanlarına yönelik mama dağıtımı devam ederken ulaşım sırasında yollarda zorluk çeken vatandaşlar ile sürücülere yönelik çorba ikramında bulunuyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mobil İkram Aracı, Hop Geçidi, Artuklu Üniversitesi Kavşağı, Akreste yokuşu olmak üzere sürücülerin sıklıkla kullandığı ve kar yağışı dolayısıyla ulaşımın ara ara durduğu noktalara ulaşarak soğuk havada çorba ikramında bulunurken vatandaşlar ile sürücüler, yapılan ikramdan dolayı yetkililere teşekkür ettiler.