Mardin Büyükşehir'den can dostlara mama desteği

Mardin Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmayarak belirli noktalarda mama çalışması yaptı. Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sokakta yaşam mücadelesi veren ve kardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan can dostu sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Özellikle sokak hayvanlarının sıklıkla kullandığı bölgeler daha öncede tespit edilerek, mama bırakılıyor. Hayvan sever vatandaşlardan gelen çeşitli yemek ve yiyeceklerde, belirlenen noktalara bırakılarak hayvanların beslenmesi sağlanıyor. Bu kapsamda AVM civarı, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı, TEDAŞ arkası, Ravza Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı olmak üzere tüm merkez mahalleler de beslenme aracı ile dolaşılarak sokak hayvanlarının olduğu her yere mama bırakılıyor.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ndeki sokak hayvanlarının soğuktan etkilenmemesi için padok ve kulübelerin içerisine soba kurulan sobalar 7 gün 24 saat boyunca açık tutuluyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, hayvan severlere seslenerek bu zor kış günlerinde sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini belirtti. Vali Demirtaş, “Bu zor şartlarda herkes sokaktaki hayvanlara elini uzatabilir. Bir kap mama bir kap ılık su ile besleme yapabiliriz. Elbirliğiyle bu soğuk kış günlerinde elimizi sokak hayvanlarına uzatmak zorundayız.” dedi.