Mardin Artuklu Belediyesi ekipleri ‘kar’ mesaisinde

Mardin’de kar yağışının vatandaşları ve trafiği olumsuz etkilememesi için Artuklu Belediyesi ekipleri karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Yurtta etkili olan kar yağışı, Mardin Artuklu’da da birçok cadde ve sokağı karla kapladı. Artuklu Belediyesi karla mücadele ekipleri; araçların ve vatandaşların yağıştan etkilenmemesi için anında müdahale gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin merkez ve kırsal mahallelerde kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Hazırda bekleyen belediye ekipleri, mahallelerde yerinde incelemeler ve müdahaleler yaparak, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek çalışmalar gerçekleştiriyor.

Meteoroloji genel müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrası ekiplerin hızlı bir şekilde hazırlıklarını tamamlayıp ‘kar’ nöbetine başladıklarını ifade eden Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, kar yağışının etkili olduğu ilk dakikalardan itibaren bütün ekiplerin seferber olup sahada çalışmaya başladığını ifade etti.

Başkan Tatlıdede, Artuklu Belediyesi olarak, kentte yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için her türlü müdahaleyi yaptıklarını söyledi.

Artuklu Belediyesinin karla mücadele ekiplerinin olağanüstü gayret gösterdiğine dikkat çeken Başkan Tatlıdede, "Büyük bir özveriyle çalışan karla mücadele ekiplerimize teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz, kar yağışının etkisini göstermeye başladığı ilk dakikalardan itibaren sahada karla mücadele çalışmaları yürütüyor. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.