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Mansur Yavaş gençlerle buluştu

YAŞAM 12.11.2022, 14:45
Mansur Yavaş gençlerle buluştu

Kurtuluş ve Metkay Geçici Barınma Merkezleri’nde misafir edilen üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sizlerden sadece başarı bekliyoruz. Okulunuzu bitirin; kendinize, ailenize ve ülkemize faydanız olsun… Başka bir isteğimiz yok” dedi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üniversite için Başkente gelen ancak yaşadıkları yurt sıkıntısı nedeniyle ABB’nin Kurtuluş ve Metkay Geçici Barınma Merkezleri’nde misafir edilen öğrencileri ziyaret etti. Buluşmada gençlerle uzun uzun sohbet eden Yavaş, öğrencilerin taleplerini de dinleyerek tek tek not aldı.

YAVAŞ: “SİZ BİZE EMANETSİNİZ”

Öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı da çektiren ABB Başkanı Mansur Yavaş, her zaman gençlerin yanında olduklarını vurgulayarak, “Sizlerden sadece başarı bekliyoruz. İnşallah bir an evvel okullarınızı bitirirsiniz. Biz görevde olduğumuz müddetçe bu şekilde destekte bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

“Siz bize emanetsiniz” diyerek açıklamalarını sürdüren Yavaş, “Benim kendi kızım nasılsa, ben hepinizi öyle görüyorum ve öyle davranıyorum. Sizin konforunuz için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız, yeter ki güzelce okuyun. Okulunuzu bitirin; kendinize, ailenize ve ülkemize faydanız olsun… Başka bir isteğimiz yok. Daha iyi şartlarda okumanız için devletin bize verdiği yetkiyle size yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

“ÜLKEMİZİN GENÇLERİ HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIK”

Üniversite öğrencilerine ekonomik yönden destek olacak projeler üzerine çalıştıklarını belirten Yavaş, gençlere şunları söyledi:

“Belediyemizin üst düzey kursları var; katılın. Online kursumuz var; Bilim Üniversitesi ile yapıyoruz. Yapay zekâyı da öğreten, her konuda kurslarımız var. Onlara mutlaka katılın. TechBridge’lerde en iyi bilgisayarlar var. İhtiyacınız olursa orayı kullanın. Ülkemizin gençleri her şeyin en güzeline layık… Her gencin hakkı… Konser, tiyatro gibi etkinliklere davet ediyoruz. Arzu ettiğinizde gelebilirsiniz.”

      “Size borcumuzu ödeyemeyiz” diyen gençlere seslenen Yavaş, “Bize bir borcunuz yok. Bizler geçiciyiz. Kendi cebimizden para harcamıyoruz. Özel bir şey yapmıyoruz. Sadece sizlerin okuması için yerel yönetimler olarak biz devreye giriyoruz. Bugün ben varım, yarın başkası olacak. Onun için bu makamlar hep geçici” diye konuştu.

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