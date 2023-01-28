Mansur Yavaş Başkentli muhtarları dinliyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; Gölbaşı ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda şehri, Başkentlilerle birlikte yönetmeyi sürdürüyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Başkanlık Makamında Gölbaşılı muhtarları ağırladı. Toplantıya; ABB Özel Kalem Müdürü Yüksel Arslan, ABB bürokratları katıldı.

YAVAŞ MUHTARLARI TEK TEK DİNLEDİ

Yavaş, muhtarların sorun ve taleplerini tek tek dinledi ve ilgili daire başkanlarına yönlendirdi.

Muhtarları bölgelerinde hayata geçirilecek projeler hakkında bilgilendiren Yavaş, toplantının sonunda muhtarlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.