Manisalıların Zafer coşkusuna Volkan Konak ortak oldu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Türk Müziği'nin sevilen isimlerinden Volkan Konak Manisa'da sahne aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği '30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'nde ünlü sanatçı Volkan Konak Manisalılarla buluştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen konseri Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 1. Komanda Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, MHP il Başkanı Murat Öner, Yunusemre ilçe Başkanı Cemal Kutlar, Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile binlerce Manisalı katıldı.

Konserde Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sahneye çıkarak tüm Manisalıların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Vali Yaşar Karadeniz yaptığı konuşmada, "Bu akşam burada eğlenebiliyorsak şunu unutmamalıyız ki bu huzuru 100 yıl önce 30 Ağustos Zaferini bizlere kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Sanatçımız Volkan Konak'a da huzurlarınızda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında Vali Yaşar Karadeniz ve Başkan Cengiz Ergün, ünlü sanatçı Volkan Konak'a çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.