Manisalıların yardımları deprem bölgesinde dağıtılıyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketlerinin ardından bölgede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yardım çalışmalarına desteğini sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Ülkemizi derinden sarsan deprem afetinin ardından yaraların sarılması için büyük çaba sarf ediliyor.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra, bölgeye takviye olarak gönderdiği personelleri ve araçlarıyla Kahramanmaraş’ta yardım malzemelerinin de ulaştırılmasını sağlıyor.

Bu kapsamda AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri koordinasyonuyla kıyafet, gıda malzemeleri ve hijyen ürünlerinin yanı sıra, depremden etkilenen çocuklara oyuncakların ulaştırılmasına destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 4x4 araçlarla depremden etkilenen her noktaya ulaşma noktasında gece-gündüz yoğun çaba sarf ediyor.

Ayrıca, deprem bölgesine gönderilen medikal malzemeler ile tıbbi ilaçların da sağlık tesislerine ulaştırılması sağlanıyor.