Manisalılardan ÇKSM ilgisi

Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde hayata geçirdiği ve 4-12 yaş çocuklar için hizmet veren Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri’nde kış dönemi kurs kayıtlarına Manisalılar büyük ilgi gösteriyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde 4-12 yaş çocuklar için hayata geçirdiği Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri’nde kış dönemi kurs kayıtları başladı.

Kayıtların başlamasıyla birlikte çocuklarının ÇKSM’lerde eğitim görmesini isteyen veliler, ilk günden kayıtlara yoğun ilgi gösterdi. Okul Öncesi, Bale ve Ritmik Cimnastik, Matematik, İngilizce, Türkçe, Mental Aritmetik, Akıl ve Zeka Oyunları, Hızlı Okuma, Drama, Hafıza Geliştirme, Keman, Halk Oyunları, Gitar, Resim ve Satranç gibi geniş yelpazede eğitim verecek olan ÇKSM kurslarına çocuklarını kayıt yaptırmak isteyen veliler, bu önemli eğitim hizmeti için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.