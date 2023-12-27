Manisalılar meydanına kavuştu

Manisalıların buluşma noktası olan, kentin simge meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. 25 gün gibi kısa bir sürede meydan baştan aşağı yenilenirken, üst yapı çalışmalarında da Manisa’nın Kula ilçesinden çıkan travertenler kullanıldı.MANİSA (İGFA) - Manisalılar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na, yeni yıl öncesi yepyeni görüntüsüyle kavuştu. 1 Aralık tarihinde başlatılan köklü değişim kısa sürede tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, ilgili daire başkanları, Sanat Tarihi Öğretmeni Cengiz Sevener ile birlikte meydan da incelemede bulundu. 22 yıl önce yapılan meydanda havuzda yer alan tabloları yapan Sanat Tarihi Öğretmeni Cengiz Sevener, meydanın yeni görünümüne tam not verdi. Yapılan yenileme çalışmasında çalışmalarına sadık kalındığını dikkat çeken Sevener, Manisa için önemli olayları bu tablolarda canlandırdığını belirtti.

Meydanda yapılan köklü yenileme çalışmalarının 25 gün gibi kısa sürede tamamlandığına dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya,”1 Aralık’ta başlattığımız çalışmayı, 25 gün gibi bir kısa sürede tamamladık. Çalışmalar sırasında, meydandaki 8 simgesini koruduk. Gerekli bakımlarını da yaptık. Havuzda da bir küçültme çalışması yaptık. Havuz, alanda 180 metre kare bir alan kaplıyordu. Yaptığımız küçültmeyle 100 metrekarelik daha bir alanı meydana katmış olduk. Aydınlatmadan, korkuluğa kadar tamamen bir yenileme çalışması oldu. Ayrıca bu meydanın bir özelliği de Manisa’nın Kula ilçesinden çıkan traverten taşların üst yapıda kullanılmasıdır ”dedi.