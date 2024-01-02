Manisalılar kahkahaya doyacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, izleyenleri kahkahaya doyuracak bomba gibi bir oyuna hazırlanıyor. 5 Ocak’ta tiyatroseverlerle buluşacak oyunun hazırlıklarında artık son aşamaya gelindi.MANİSA (İGFA) - Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz’ün gözetiminde provalarına devam eden Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Manisalıları yeni bir tiyatro oyunuyla buluşturacakları için heyecanla sahneye çıkacakları günü bekliyorlar.

Sahnelenecek tiyatro oyunu hakkında bilgi veren Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz, oyunun iki perdeden oluşan, takribi 110 dakikalık bir durum komedisi olduğunu ifade etti.

Bomba gibi bir oyunla tiyatro seyircilerini karşılayacaklarını söyleyen Şengöz, bu sezon yetişkinlere yönelik sergileyecekleri ikinci büyük oyun olduğunu da sözlerine ekledi.