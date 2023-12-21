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Manisalı üreticiler Büyükşehir'le kalkınıyor

YAŞAM 21.12.2023, 14:11
Manisalı üreticiler Büyükşehir'le kalkınıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi “Meyve Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi” kapsamında Demirci ve Köprübaşı ilçelerinde bulunan toplam 371 üreticiye 33 bin 390 adet meyve fidanı desteğinde bulundu.MANİSA (İGFA) -  Üreticinin her dönemde yanında olan ve kalkınmasına destek sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ve Köprübaşı ilçelerindeki üreticilere Zeytin, İncir, Ceviz ve Trabzon Hurması fidanı desteğinde bulundu.

İlk olarak Demirci’de düzenlenen programa Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen işleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Demirci Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün,  MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, daha yıl bitmeden ilave gelen projelerle birlikte 150 milyonluk rekor bir bütçeyi kırsal kalkınmaya aktardıklarını ve toplam 38 farklı kalemde proje ürettiklerini kaydetti. Geçen sene bin ton gübre dağıttıklarını kaydeden Öztozlu, "Bu sene de gelen talepler üzerine en az 1000-1300 ton gübre dağıtımını Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile hedefliyoruz. Arıcılarımıza kovan desteğimiz de devam edecek. İl genelinde 144 tarım makinesi verdik, bu makinelerden Demirci ilçesine de verildi. Biz Büyükşehir olarak Demirci, Gördes, Selendi, Kula, Köprübaşı olarak kırsal ilçelerimize pozitif ayrımcılık yapmaktan mutluyuz. Gübre dağıtımında da ovalarımızdaki 30 dönüm şartını Demirci, Gördes, Selendi gibi ilçelerimizde 50 dönüme çıkarttık. Bu da olması gerekiyordu. Başkanımızın talimatıyla Demirci ilçesindeki gübre desteğini 30 dönüm değil 50 dönüm olarak netleştirdik. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun, fidanlarınız hayırlı olsun” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından fidan dağıtım törenine katılan protokol üyeleri tarafından üreticilere meyve fidanları teslim edildi.

Yapılan törende 22 bin 860 adet Zeytin, 720 adet İncir, 4 bin 680 adet Ceviz ve 900 adet Trabzon Hurması 324 üreticiye teslim edildi.

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