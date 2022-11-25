Manisalı şehit Esin Akay unutulmadı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan Esin Akay, şahadetinin 24'üncü yılında anıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerimizin anısını yaşatmak amacıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, şehitlerimizin şahadete erişlerinin seneyi devriyesinde Mevlid'i Şerif okutuyor.
Proje kapsamında Sarıgöllü Şehit Er Esin Akay da, şahadetinin 24'üncü yılında düzenlenen programla anıldı.
Sarıgöl Belediyesi önünde gerçekleştirilen anma programına Şehit Esin Akay'ın yakınları Fatoş Akay, Ramazan Akay, Metin Akay, Mustafa Akay, Hediye Akay'ın yanı sıra Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçarslan, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Manisa Büyükşehri Belediyesi tarafından düzenlenen anma programında Mevlid-i Şerif okutuldu.
Daha sonra eller semaya açılarak şehit Esin Akay'ın ruhuna ithafen dualar edilirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mobil İkram Aracı ile pilav hayrı yapıldı.
Anma programının sonunda şehit ailesine Türk Bayrağı hediye edildi.
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