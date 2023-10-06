Manisalı şehidin ailesine Büyükşehir'den ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, Ahmetlili şehidimiz Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel’in ailesini ziyaret etti. Şehidimiz annesi Fatma Yüksel’e Başkan Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten İra, hediye takdiminde de bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Pençe-Kaplan Harekâtı bölgesinde 28 Haziran 2020 tarihinde devletimizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden aziz şehidimiz Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel’in Ahmetli ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Gözde Koç, Planlama Şube Müdürü Ali Eroğlu ve Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılınç’tan oluşan Büyükşehir heyeti, ilk olarak şehidimizin kabrini ziyaret ederek, dualar okudu.

Daha sonra şehidimin annesi Fatma Yüksel’i ziyaret eden Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, anne Yüksel’in elini öperek hayır duasını aldı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek, hediye takdiminde bulundu.