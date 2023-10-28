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Manisalı minik yürekler 100'üncü yıl coşkusunu yaşadı

YAŞAM 28.10.2023, 12:57
Manisalı minik yürekler 100'üncü yıl coşkusunu yaşadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı, Uncubozköy ile Adnan Menderes Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören minik öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel gösteri düzenledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı Kreşi, Uncubozköy ile Adnan Menderes Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören minik öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. Yaklaşık 200 minik öğrenci Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yıldönümünü öğretmenleri ve aileleri ile kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın devamında şarkılar eşliğinde dans gösterileri yapan minik yürekler gönüllerince eğlendi. Kutlamalara Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün eşi Şeyda Ergün, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkileri, öğretmenler ve öğrencilerin aileleri katıldı. Cumhuriyet temalı şarkıları hep bir ağızdan söyleyen öğrencilerin şarkıları ve dansları beğeniyle izlendi. Etkinlik ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ ile son buldu.

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