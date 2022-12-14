Manisalı 'Minik Tarzanlar' bilinçleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin miniklere hayvan sevgisi, doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırmak anlayışıyla hayata geçirdiği ‘Ben Minik Tarzan’ım’ projesi kapsamında, Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Saruhanlı’da Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nin konuğu oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Ben Minik Tarzan’ım’ projesi sürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik’in de katıldığı programda, Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, miniklere ilk olarak doğa ve hayvan sevgisi temalı animasyon film gösterisi gerçekleştirdi.

Ardından oyunlarla doğanın ve hayvanların insan yaşamı için ne kadar önemli olduğu anlatıldı. Daha sonra köpek gösterileri ile minikler, hayvan sevgisini eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı.

Etkinlik sonunda öğrencilere ‘Minik Tarzan’ belgesi takdim edildi.