Manisalı gençler Ata'nın huzurunda

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde düzenlenen “Manisalı Gençler Ata’sının Yolunda” projesi kapsamında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde eğitim gören 500’ü aşkın öğrenci, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Manisalı Gençler Ata’sının Yolunda” projesi kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde eğitim gören 500’ü aşkın öğrenci Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak ve anlamak için Anıtkabir’i ziyaret etti.

Düzenlenen programda öğrencilere, Manisa Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Onur Pabuççuoğlu, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Adem Gökçe ve Daire Başkanı Fırat Özcan eşlik etti.

Manisa Cumhuriyet Meydanı’ndan yola çıkan kafile, günün erken saatlerinde başkent Ankara’ya vardı.

570 kişiden oluşan kafile, Anıtkabir’de Aslanlı Yol'dan yürüyerek tören alanına ulaştı. Mozoleye çelenk konulmasının ardından, öğrenciler Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Burada, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Anıtkabir özel defterine Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına ilelebet bağlı kalacaklarını yazdı. Daha sonra Atatürk'ün kalemlerinden kitaplarına, kıyafetlerinden kişisel bakım eşyalarına kadar birçok eşyanın sergilendiği Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezen öğrenciler, böylece Atatürk'ün hayatı ve yaptıkları hakkında kitaplarda okuduklarından daha fazlasını öğrenmenin heyecanını yaşadı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet olarak bırakmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçileri olan öğrenciler, bu anlamlı program nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.