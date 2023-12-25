Son Dakika

Manisalı gençler Ata'nın huzurunda

YAŞAM 25.12.2023, 12:27
Manisalı gençler Ata'nın huzurunda

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde düzenlenen “Manisalı Gençler Ata’sının Yolunda” projesi kapsamında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde eğitim gören 500’ü aşkın öğrenci, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti.MANİSA (İGFA) -  Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Manisalı Gençler Ata’sının Yolunda” projesi kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde eğitim gören 500’ü aşkın öğrenci Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak ve anlamak için Anıtkabir’i ziyaret etti.

Düzenlenen programda öğrencilere, Manisa Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Onur Pabuççuoğlu, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Adem Gökçe ve Daire Başkanı Fırat Özcan eşlik etti.

Manisa Cumhuriyet Meydanı’ndan yola çıkan kafile, günün erken saatlerinde başkent Ankara’ya vardı.

570 kişiden oluşan kafile, Anıtkabir’de Aslanlı Yol'dan yürüyerek tören alanına ulaştı. Mozoleye çelenk konulmasının ardından, öğrenciler Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Burada, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Anıtkabir özel defterine Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına ilelebet bağlı kalacaklarını yazdı. Daha sonra Atatürk'ün kalemlerinden kitaplarına, kıyafetlerinden kişisel bakım eşyalarına kadar birçok eşyanın sergilendiği Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezen öğrenciler, böylece Atatürk'ün hayatı ve yaptıkları hakkında kitaplarda okuduklarından daha fazlasını öğrenmenin heyecanını yaşadı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet olarak bırakmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçileri olan öğrenciler, bu anlamlı program nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. A.Demirspor 17 27
6. Beşiktaş 16 26
7. Rizespor 16 25
8. Antalyaspor 17 24
9. Kasımpasa 16 22
10. Sivasspor 17 21
11. Hatayspor 16 19
12. Ankaragücü 16 19
13. Başakşehir 17 19
14. Gaziantep FK 17 19
15. Konyaspor 17 18
16. Karagümrük 17 17
17. Alanyaspor 16 17
18. Samsunspor 16 15
19. Pendikspor 16 13
20. İstanbulspor 17 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Gençlerbirliği 17 27
8. Ahlatçı Çorum FK 16 24
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 16 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 16 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 17 16
18. Altay 17 11
19. Giresunspor 17 9
Takımlar O P
1. Arsenal 18 40
2. Liverpool 18 39
3. Aston Villa 18 39
4. Tottenham 18 36
5. M.City 17 34
6. West Ham United 18 30
7. Newcastle 18 29
8. M. United 18 28
9. Brighton 18 27
10. Chelsea 18 22
11. Wolves 18 22
12. Bournemouth 17 22
13. Fulham 18 21
14. Brentford 17 19
15. Crystal Palace 18 18
16. Everton 18 16
17. Nottingham Forest 18 14
18. Luton Town 17 12
19. Burnley 18 11
20. Sheffield United 18 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Atletico Madrid 18 38
4. Barcelona 18 38
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 18 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5