Manisalı dağcılar Soma'da

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü izcileri, Soma ilçesinde düzenlenen Doğa Sporları Etkinliğine katıldı. 3 gün süren etkinliğe ayrıca kulübün izcilik şubesi aday izcileri de günü birlik katılarak, Manisa Büyükşehir Belediyespor’u temsil etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü izcileri, Türkiye Dağcılık Federasyonu Manisa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2. Soma Darkale Dağcılık ve Tırmanış Etkinliği’ne katıldı.

Üç gün süren etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyespor izcilerinin yanı sıra, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 740 dağcı katıldı. Sporcular, 3 grup halinde Soma Darkale bölgesine tırmanış ve yürüyüş gerçekleştirdi.

Etkinlikte kamp ateşi yakıldı, keşkek dövüldü. Darkale’de düzenlenen etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü İzcilik Şubesi aday izcileri de katılarak kulübü temsil etmenin gururunu yaşadı.